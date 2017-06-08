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Apple, IOS 11 ile gelecek olan yenilikleri tanıttı

Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad için geliştirdiği IOS 11 işletim sistemini tanıttı.

08.06.2017 - 14:23
  1. Haberler
  2. Teknoloji

IOS 11'i "iPhone için büyük bir gelişim. iPad için büyüleyici bir değişim" olarak tanımlayan şirket, iOS 11 sayesinde iPhone ve iPad'in en güçlü,en kişisel ve en akıllı hallerine bürüneceğini iddia ediyor.

NE TÜR YENİLİKLER OLACAK?

IOS kullanıcılarını 11 sürümü ile geçmiş güncellemelerin aksine daha fazla değişiklik bekliyor.

-Yeni Dosyalar uygulaması tüm dosyalarınızı bir araya getiriyor. Böylece hepsini tek bir yerde görebiliyor, arayabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Son kullandığınız dosyalar için de özel bir yeriniz olacak.

-Yeni Dock, iPad’in temelinde yapılmış bir değişim. O an hangi ekran açık olursa olsun, tek bir kaydırma hareketiyle uygulamaları açabiliyor ve aralarında hızla geçiş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz favori uygulamalarınızı ekleyerek Dock’unuzu kişiselleştirebiliyorsunuz.

Apple, IOS 11 ile gelecek olan yenilikleri tanıttı

APPLE PENCIL İLE PDF ÜZERİNDE İŞARETLEME ÖZELLİĞİ

- Sürükle ve Bırak özelliği iPad’e de entegre edildi. Yani metinleri, fotoğrafları ve dosyaları bir uygulamadan diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

- iOS 11, iPad Pro için Apple Pencil’ı daha çok yönlü, güçlü ve doğal bir hale getiriyor. Böylece not alma, çalışma veya yaratıcılık gibi her türlü konuda çok daha pratik olabiliyorsunuz.

- Apple Pencil vasıtasıyla ekran görüntüsüleriniz ya da indirdiğiniz PDF dosyaları üzerinde işaretleme yapabiliyorsunuz.

Apple, IOS 11 ile gelecek olan yenilikleri tanıttı

BELGELERİ TARAYABİLECEKSİNİZ

- Notlar uygulamasındaki yeni Belge Tarayıcısı, belgeleri otomatik olarak algılayıp tarıyor, kenarları kesiyor ve eksendeki eğrilikleri veya yüzeysel parlamaları düzeltiyor. Apple Pencil ile belgelerdeki boş kısımları doldurabilir, imza atabilir ve ardından belgeyi kaydedip paylaşabilirsiniz.

- Harfler, rakamlar, semboller ve noktalama işaretleri IOS 11 ile aynı klavyede olacak. Yani artık sürekli geçiş yapmanız gerekmiyor. İhtiyaç duyduğunuz karakteri seçmek için ilgili tuşa dokunup hafifçe aşağı kaydırmanız yeterli olacak.

APPLE PAY İLE PARA TRANSFERİ MÜMKÜN OLACAK

- App Store tasarımı tamamen yenilendi.

- iOS 11 ile kullanıclar mesajlaşırken birbirlerine Apple Pay üzerinden para yollayabilecekler.

- Yeni iOS ile Siri artık çeviri özelliğine de kavuşacak. Siri ile, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabilecek.

- Yeni iPhone’unuzu veya iPad’inizi mevcut iOS aygıtınıza ya da Mac’inize yaklaştırdığınızda kişisel ayarlarınız, tercihleriniz ve iCloud Anahtarlığı kolay bir şekilde aktarılabilecek.

Apple, IOS 11 ile gelecek olan yenilikleri tanıttı

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