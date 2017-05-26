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Apple, öğrencilere programlama öğretecek

Apple, öğrencilerin bilgisayar yazılımcılığı ve programlama öğrenebilmesi için yeni bir uygulama geliştirdiğini duyurdu.

26.05.2017 - 02:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Apple'dan yapılan açıklamada, uygulama sayesinde öğrencilerin "Swift" adlı programlama dilini öğrenebilecekleri ve iOS işletim sistemi için kendi uygulamalarını geliştirebilecekleri belirtildi.

500 BİN ÖĞRENCİ KULLANIMA BAŞLAYACAK

ABD genelinde sonbahar döneminde 6 ön lisans veren yüksek okulda yaklaşık 500 bin öğrencinin kullanıma başlayacağı eğitim uygulaması için Apple'in ayrıca bir müfredat oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, yazılım geliştirmenin ABD'de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunun altını çizerek, "Programlamanın bireylere ve genel olarak Amerikan ekonomisine katkısını ilk elden gördük." ifadesini kullandı.

Apple, ABD genelinde bir buçuk milyondan fazla insanın iOS işletim sistemi için yazılım geliştirdiği bilgisine yer verdi.

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