Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Cook, Bloomberg TV'deki mülakatında, firmanın sürücüsüz araç geliştirme konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söz konusu teknolojinin Apple için "temel" olduğunun altını çizen Cook, "Biz, otomatik sistem teknolojisine odaklandık. Bu teknoloji bütün yapay zeka projelerinin anası niteliğinde. Muhtemelen üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

ÜÇ SINIF OTOMATİK SİSTEM TEKNOLOJİSİ

Cook, otomatik sistem teknolojilerinin üç sınıfa ayrıldığına işaret ederek, elektrikle çalışan araçların, sürücüsüz araç teknolojisinin ve özel otomobil sahiplerinin taksicilik yapmasına imkan sağlayan mobil uygulamaların aynı anda gelişim göstermeye devam ettiğini vurguladı.

TİTAN PROJESİ'NDE BİN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

Apple'ın 2014'te başlayan "Titan Projesi" (Project Titan) adıyla bilinen sürücüsüz araç teknolojisi programında şu anda yaklaşık bin mühendisin çalıştığı tahmin ediliyor.

APPLE, DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Nisan ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde "sürücüsüz araç teknolojisi" testleri için izin alan Apple, bu eyalette izinleri bulunan Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, General Motors, Ford, Nissan ve Honda gibi dünya otomotiv devleriyle ve Google, Tesla, Uber gibi teknoloji şirketleriyle yarışıyor.

Uzmanlar, sürücüsüz araç teknolojisi sektöründe artan rekabete dikkati çekerken, Apple'ın da bu alanda zorlanabileceğini belirtiyor.

2035'TE 76 MİLYON İNSANSIZ OTOMOBİL

ABD'li uluslararası enformasyon, analiz ve danışmanlık şirketi IHS'in geçen yılki raporunda, 2035 yılına kadar 76 milyon sürücüsüz aracın dünya yollarında olmasının beklendiği kaydedilirken, sürücüsüz araç teknolojisiyle ilgili yeni trafik önlemlerine, düzenleyici standartlara ve yasalara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı.