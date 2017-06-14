taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.300
USD
3,5180
EURO
3,9444
ALTIN
143,23
PETR
48,2500

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Amerikan teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook, firmanın sürücüsüz araç teknolojisi alanında araştırma yaptığını söyledi.

14.06.2017 - 00:55
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Cook, Bloomberg TV'deki mülakatında, firmanın sürücüsüz araç geliştirme konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söz konusu teknolojinin Apple için "temel" olduğunun altını çizen Cook, "Biz, otomatik sistem teknolojisine odaklandık. Bu teknoloji bütün yapay zeka projelerinin anası niteliğinde. Muhtemelen üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

ÜÇ SINIF OTOMATİK SİSTEM TEKNOLOJİSİ

Cook, otomatik sistem teknolojilerinin üç sınıfa ayrıldığına işaret ederek, elektrikle çalışan araçların, sürücüsüz araç teknolojisinin ve özel otomobil sahiplerinin taksicilik yapmasına imkan sağlayan mobil uygulamaların aynı anda gelişim göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

TİTAN PROJESİ'NDE BİN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

Apple'ın 2014'te başlayan "Titan Projesi" (Project Titan) adıyla bilinen sürücüsüz araç teknolojisi programında şu anda yaklaşık bin mühendisin çalıştığı tahmin ediliyor.

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

APPLE, DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Nisan ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde "sürücüsüz araç teknolojisi" testleri için izin alan Apple, bu eyalette izinleri bulunan Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, General Motors, Ford, Nissan ve Honda gibi dünya otomotiv devleriyle ve Google, Tesla, Uber gibi teknoloji şirketleriyle yarışıyor.

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Uzmanlar, sürücüsüz araç teknolojisi sektöründe artan rekabete dikkati çekerken, Apple'ın da bu alanda zorlanabileceğini belirtiyor.

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

2035'TE 76 MİLYON İNSANSIZ OTOMOBİL

ABD'li uluslararası enformasyon, analiz ve danışmanlık şirketi IHS'in geçen yılki raporunda, 2035 yılına kadar 76 milyon sürücüsüz aracın dünya yollarında olmasının beklendiği kaydedilirken, sürücüsüz araç teknolojisiyle ilgili yeni trafik önlemlerine, düzenleyici standartlara ve yasalara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı.

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

İlginizi Çekebilir
E3 2017'de Mount and Blade 2: Bannerlord'dan görüntüler
Türk şirketi TaleWorlds'un yeni oyunu Bannerlord, E3 Fuarı'nda yeniden görücüye çıktı.
E3 2017'de Mount and Blade 2: Bannerlord'dan görüntüler
Türk şirketi TaleWorlds'un yeni oyunu Bannerlord, E3 Fuarı'nda yeniden görücüye çıktı.
Apple sürücüsüz araç geliştirecek
Amerikan teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook, firmanın sürücüsüz araç teknolojisi alanında araştırma yaptığını söyledi.
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Komisyonunda kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

6
Apple sürücüsüz araç geliştirecek

Apple sürücüsüz araç geliştirecek

6
Sessions Rusya iddialarını reddetti

Sessions Rusya iddialarını reddetti

7
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

17
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

16
İstanbul Başkonsolosu Buchwalter: İslam Fransa'da ikinci din

İstanbul Başkonsolosu Buchwalter: İslam Fransa'da ikinci din

5
KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM