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Apple sürücüsüz araç teknolojisi için izin aldı

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın "Sürücüsüz araç teknolojisi" testlerinin Kaliforniya eyaletinde yapılması için izin alındı.

14.04.2017 - 23:50
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresinden (DMV) yapılan açıklamada, Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Böylece, Kaliforniya eyaletindeki kamuya açık yollarda, Apple'ın sürücüsüz araçlarının yetkili mühendisler gözetiminde test edilmesi için gerekli izinler alınmış oldu.

ALANDAKİ REKABET APPLE'I ZORLAYABİLİR

Apple'ın düşüş kaydeden iPhone akıllı telefon ve Mac bilgisayar satışlarında yaşadığı kaybın, "Project Titan" adı verilen sürücüsüz araç teknolojisi programı sayesinde telafi edilebileceğini belirten uzmanlar, sürücüsüz araç teknolojisi sektöründe artan rekabete ve Apple'ın da bu alanda zorlanabileceğine dikkati çekiyor.

İZNİ OLAN DİĞER ŞİRKETLER

Kaliforniya eyaletinde sürücüsüz araç teknolojisini geliştirmek için otomotiv devlerinden Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, General Motors, Ford, Nissan ve Honda'nın izinleri bulunuyor.

Ayrıca, teknoloji devi Google, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla ile özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, Kaliforniya eyaletinde sürücüsüz araç teknolojilerini test ediyor.

Apple sürücüsüz araç teknolojisi için izin aldı

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