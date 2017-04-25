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Apple yapay ter üretiyor

Dünya teknoloji devi Apple, terle ürünlerin test edilmesini sağlıyor.

25.04.2017 - 11:58
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Uzun yıllardır teknoloji devi olan Apple, geçtiğimiz günlerde Vice News Tonight'a yaptığı açıklamalarda ilgi çekici bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı.

Apple yapay ter üretiyor

Apple bünyesinde insan teri üretmek için bir eleman bulunuyor ve bu kişinin tek görevi bu terle ürünlerin test edilmesini sağlamak.

HER GÜN 2 LİTRE CİVARINDA TER ÜRETİYOR

Apple Watch gibi özellikle fitness gibi aktiviteler sebebiyle terle temas eden ürünleri test etmek isteyen Apple, her gün 2 litre civarında ter üretiyor. Apple, üretilen yapay terle dolu minik kaplara AirPods ve Apple Watch ürünlerini yerleştirmek gibi enteresan testler de yapıyor.

Apple yapay ter üretiyor

ZARAR GÖRME İHTİMALİ İNCELENİYOR

Cihazların tere karşı dayanıklılıkları ölçülürken bunun yanında insanların da ter sebebiyle cihazlardan zarar görme ihtimalinin olup olmadığı araştırılıyor.

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