Apple yeni satın almayla uyku kalitesi ölçecek

engelli oğluyla bindiği belediye otobüsünde, içinde 170 bin 320 lira para ile 50 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çantasını unuttu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında çalışılan modelle ilgili ipuçları verdi.

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Fenerbahçeli Salih ile Alper beş kızla sabahladı

Fenerbahçeli Salih ile Alper, Asmalımescit’teki bir barda sabaha kadar beş kızla eğlendi. Alper'in yanında, şarkıcı Ayşe Akın vardı.