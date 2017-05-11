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Apple yeni satın almayla uyku kalitesi ölçecek

Dünyanın teknoloji devlerinden Apple Beddit firmasını satın alarak çarşaf altına yerleştirilen cihazla uyku kalitesi ölçecek.

11.05.2017 - 08:15
  1. Haberler
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Apple yeni satın almayla uyku kalitesi ölçecek

İnsanların uyku halindeyken vücut verilerini ölçen ürünler tasarlayan Finlandiyalı Beddit firması, Apple tarafından satın alındığını duyurdu.

KULLANICILAR UYKU KALİTELERİNİ ÖĞRENEBİLECEK

Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel verileriniz, Apple'ın gizlilik politikası kapsamında toplanacak, kullanılacak ve açıklanacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Apple kullanıcılarının "Apple HealthKit" uygulamasını cihazlarına yükleyerek Beddit'in mobil uygulamasına bağlanabileceği ve iki uygulama arasında veri transferi gerçekleştirerek uyku kalitelerini öğrenebileceği belirtildi.

ÇARŞAF ALTINDAKİ SENSÖRLE ÖLÇÜYOR

Kullanıcılar, Beddit'in ürettiği ince sensörleri çarşaflarının altına yerleştirerek uyku esnasında kalp atış hızı, solunum oranı, uyku sırasında hareketlilik, horlama gibi farklı verileri cep telefonlarında görebiliyor. Uyku eğilimlerini öğrenen kullanıcılar, Beddit'in tavsiyelerini takip ederek uyku kalitelerini artırabiliyor.

800 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKAN İLK ŞİRKET

Uzmanlar, Apple'ın elinde yaklaşık 256 milyar dolar nakit bulunduğuna işaret ederek, firmanın kullanıcılarının yaşam kalitesini artıracak satın alımlara devam etmesinin stratejik olarak önemli olduğunu vurguluyor.

Apple, pazartesi günü, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket olmuştu.

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