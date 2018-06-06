taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,5970
EURO
5,3926
ALTIN
191,76
PETR
75,6200

Apple'dan Facebook hamlesi: Safari'deki izinler kalkıyor

Apple, Safari'de Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, uygulamalara artık izin vermeyeceğini açıkladı.

AA | 06.06.2018 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Apple'ın yazılımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin geliştirici konferansı WWDC'de Safari'nin yeni özelliklerini anlattığı sunumda, bundan böyle web tarayıcısında beğeni ve paylaşım butonları gibi kullanıcıların internetteki hareketleri izlenerek veri toplamalarını sağlayan entegre uygulamalara izin vermeyeceklerini duyurdu.

"GÖRDÜK Kİ SİZİ TAKİP ETMEK İÇİN KULLANILABİLİYOR"

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre Federighi, "Bu beğeni ve paylaşım butonlarını hepimiz biliyoruz. Ama gördük ki bunlar siz onları kullanmasanız da sizi takip etmek için kullanılabiliyor. İşte bu nedenle bu yıl bunları tamamen ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Federighi, Safari'nin bundan böyle üçüncü taraf uygulamalarında her site için ayrı bir uyarı penceresiyle kullanıcıların onayını isteyeceğini kaydetti.

Apple'dan Facebook hamlesi: Safari'deki izinler kalkıyor


ÖRNEK VERİRKEN FACEBOOK'U KULLANDI

Apple yetkilisinin yeni uyarı penceresini göstermek için verdiği örnekte doğrudan Facebook'u kullanması dikkati çekti. Örnekte Safari'nin bir siteye girdiğinde çıkan uyarı penceresinde "facebook.com'un siz bu siteyi gezerken çerez kullanmasını ve web sitesi bilgilerini görmesini istiyor musunuz?" ifadesinin yer aldığı görüldü.

New York Times gazetesi önceki gün yayınladığı haberde Facebook'un son 10 yılda mobil cihaz üreticileriyle hizmet entegrasyonu için yaptığı anlaşmalar kapsamında üreticilerin kullanıcılarının verilerine ölçüsüz şekilde erişimine izin verdiğini ileri sürmüştü.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

97
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

344
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

80
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

55
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

20
Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM