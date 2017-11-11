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Apple'dan iPhone X itirafı

Apple, yeni iPhone X telefonunun dokunmatik ekranının, soğuk havalarda kullanıcısının parmak hareketlerine tepki vermediğini kabul etti.

11.11.2017 - 00:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Apple'dan iPhone X itirafı

iPhone X modelini sipariş eden kullanıcılardan yazılımsal ve donanımsal sorunlar hakkında mesajlar gelmeye başladı. 10. yıla özel olarak hazırlanan iPhone X telefonlarında tespit edilen ilk sorunlardan biri, cihazın ekranının soğuk hava koşullarında işlevsiz hale gelmesi oldu.

SOĞUK HAVADA "DOKUNMATİK" İPTAL

Reddit kullanıcılarından biri, iPhone X'in ekranının sıfır derecelik soğuklarda dışarıya çıkıldığında ‘tam 2 saniye sonra' parmak dokunmalarına tepki vermemeye başladığını bildirdi. Diğer bazı kullanıcılar da bu cihazda aynı sorunu yaşadıklarını aktardı.

Apple'dan iPhone X itirafı

APPLE: "SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Geri bildirimleri inceleyerek oldukça hızlı bir dönüş yapan Apple, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "iPhone X ekranında soğuk ortama hızlı geçişlerde dokunuşlara tepki vermemeye başladığını biliyoruz. Birkaç saniye sonra ekran yeniden çalışır hale geliyor. Sorunun çözümü, ileride yapılacak güncellemelerden birinde sunulacak" ifadelerini kullandı.

3 Kasım itibarıyla mağazaların raflarındaki yerini alan iPhone X'in ABD'deki fiyatı 999 dolardan başlıyor.

Apple'dan iPhone X itirafı

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