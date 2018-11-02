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Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyleyerek yıl sonu hedeflerini tutturamayacaklarını belirtti.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 09:50..
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Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'ın CEO'su Tim Cook yaşanan kur dalgalanması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki hedeflerini tutturamayacaklarını açıkladı. Bu ülkelerin arasında da Türkiye bulunuyor.

Apple'dan Türkiye açıklaması

EKONOMİK HEDEFLER TUTMAYABİLİR

Bu yıl satış hedeflerini yakalayamayacaklarını söyledi. Cook gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini söyledi ve borsayı buna hazırladı.

Apple'dan Türkiye açıklaması

Aralık ayıyla biten finansal çeyrekte Apple'ın 91 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Apple'dan Türkiye açıklaması

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TÜRKİYE, RUSYA, HİNDİSTAN VE BREZİLYA

Cook Reuters'a verdiği bir röportajda, "Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var" dedi. Cook yatırımcılara yaptığı açıklamada ise sorunlu pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.

Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple Türkiye'de art arda yaptığı zamlar ile gündem olmuştu. 7 TL'den dönen dolar/TL kurunun ardından Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kurun 5.50 civarında seyretmesiyle birlikte Apple ürünlerinde indirim de yaptı. Fakat bu indirime rağmen iPhone artık Türkiye'de herkesin ulaşabileceği bir teknolojik cihaz değil.

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