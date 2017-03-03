Apple'ın 533 milyon dolarlık davasında karar çıktı

2 yıl önce Apple’a karşı açılan patent ihlali davası tamamlandı. Tam olarak 532.9 milyon dolarlık cezaya çarptırılan Apple, bu kararın ardından Federal Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu.

PATENT DAVASI

Smartflash isimli firma tarafından açılan davada, Apple’ın iTunes yazılımında veri depolama sisteminin kendilerine ait olan bir patent ürünü olduğunu ve Apple’ın da bunu izinsiz kullanmasından dolayı dava açıldığını belirtmişlerdi.

APPLE SUÇSUZ ÇIKTI

2 yıl boyunca süren davanın ardından Apple’ın suçsuz olduğuna karar verildi.

TAZMİNATTAN KURTULDULAR

Bu sayede 533 milyon dolarlık çok yüklü bir tazminatı ödemekten kurtulan Apple’a bu süreçte, sürekli patent davaları ile birbirlerine savaş açan Samsung bile destek vermişti.

Davayı yürüten Federal Temyiz Mahkemesi, kararın bozulmasına sebep olarak, Smartflash’ın patentlerinin çok “soyut” olduğunu ve korumayı garanti etmek için bir buluşun tanımlamasında yeterince ileri gidemediğini gerekçe olarak gösterdi.