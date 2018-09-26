taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10295
Euro
7.17065
Altın
1194.62
Borsa
99085.48
Gram Altın
234.332

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazası soyuldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Apple Store'larda geçtiğimiz yaz başından soygunlar meydana geliyor. Müşteriler alışveriş yaparken yaşanan son hırsızlık olayı kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 17:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazaları, soygun ve hırsızlık olayları ile anılıyor. Son birkaç ay içerisinde oldukça fazla hırsızlık olayının yaşandığı Apple Store'lardan birine yine bir soygun gerçekleşti.

Güpegündüz gerçekleşen soygun sırasında içerde müşteriler de vardı.

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazası soyuldu

MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE

İçeri giren maskeli ve şapkalı hırsızlar, aniden masaların üzerinde duran telefonlara saldırı. Telefonlaruı tek tek toplayarak etrafa saldıran hırsızlar, mağazadan kaçtı.

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazası soyuldu VİDEO

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazası soyuldu

30 BİN DOLARLIK ZARAR

Videoda altı kişiden oluşan şapkalı soyguncu çetesi herkesin şaşkın bakışları arasında kısa bir sürede Apple Store'daki birçok cihazıyerinden sökerek kaçtı. Mağaza çalışanları bu anlarda soygunu seyretmekle yetinirken olay yerine güvenlik güçleriyle birlikte polisler geldi.

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazası soyuldu

Santa Rosa Polis departmanı konuyla ilgili soruşturma başlatırken yapılan soygunda 25 - 30 bin dolarlık Apple ürününün çalındığını ve soyguncuların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

189
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

325
Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

346
ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

151
Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım

Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım

275
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

390
Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM