taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.221
USD
3,7476
EURO
3,9535
ALTIN
145,41
PETR
53,5200

Apple'ın karı Samsung'u 5'e katladı

Akıllı telefon piyasasının yüzde 80'lik kar oranına sahip olan Apple, en büyük rakibi Samsung'a da büyük fark attı.

09.03.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Apple'ın karı Samsung'u 5'e katladı

Strategy Analytics teknoloji şirketlerinin gelirlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

PASTANIN BÜYÜK DİLİMİ APPLE'DA

Verilere göre; akıllı telefon piyasasının yüzde 80'lik kar oranı ABD merkezli teknoloji devi Apple'a ait.

Akıllı telefon piyasasında; Apple'ın 40 milyar doları aşan karından geriye 10 milyar dolarlık bir kar miktarı kalıyor.

SAMSUNG'A 8,3 MİLYAR DOLAR

Üstelik bu para bir şirket değil, birden fazla akıllı telefon üreticisi arasında bölüşülüyor. 10 milyar doların 8,3 milyar dolarlık bölümünün Samsung’un mobil departmanına gittiği belirtiliyor.

Huawei bu miktarın 1,6’sını alırken Oppo 1,5 ve Vivo 1,3 kar oranlarıyla 5. ve 6. sırada kendisine yer buluyor.

GALAXY NOTE 7 PATLAMALARI

Samsung'un gelirlerindeki düşüşün nedeni ise Galaxy Note 7'lerde yaşanan patlamalar olarak gösteriliyor. Güney Kore merkezli şirket, Galaxy Note 7'lerin patlamaya başlamasından sonra piyasada dibe vurmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

58
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

53
Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

16
MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

63
Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

167
İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

8
Bağımlı çiftin bebekleri de bağımlı doğdu

Bağımlı çiftin bebekleri de bağımlı doğdu

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM