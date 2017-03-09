Apple'ın karı Samsung'u 5'e katladı

Strategy Analytics teknoloji şirketlerinin gelirlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

PASTANIN BÜYÜK DİLİMİ APPLE'DA

Verilere göre; akıllı telefon piyasasının yüzde 80'lik kar oranı ABD merkezli teknoloji devi Apple'a ait.

Akıllı telefon piyasasında; Apple'ın 40 milyar doları aşan karından geriye 10 milyar dolarlık bir kar miktarı kalıyor.

SAMSUNG'A 8,3 MİLYAR DOLAR

Üstelik bu para bir şirket değil, birden fazla akıllı telefon üreticisi arasında bölüşülüyor. 10 milyar doların 8,3 milyar dolarlık bölümünün Samsung’un mobil departmanına gittiği belirtiliyor.

Huawei bu miktarın 1,6’sını alırken Oppo 1,5 ve Vivo 1,3 kar oranlarıyla 5. ve 6. sırada kendisine yer buluyor.

GALAXY NOTE 7 PATLAMALARI

Samsung'un gelirlerindeki düşüşün nedeni ise Galaxy Note 7'lerde yaşanan patlamalar olarak gösteriliyor. Güney Kore merkezli şirket, Galaxy Note 7'lerin patlamaya başlamasından sonra piyasada dibe vurmuştu.