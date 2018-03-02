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Apple'ın kurucusuna Bitcoin dolandırıcılığı

Apple'ın kurucularından Wozniak, 74 bin dolar değerindeki sanal paralarını dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 15:46..
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Apple'ın kurucusuna Bitcoin dolandırıcılığı

Teknoloji dünyasının devi olan Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, teknoloji dolandırıcılığının kurbanı olmaktan kurtulamadı, sanal para hırsızlarının en son kurbanı oldu.

Wozniak, 74 bin dolar değerindeki birkaç Bitcoin’inin dolandırıcılar tarafından çalındığını açıkladı.

Apple'ın kurucusuna Bitcoin dolandırıcılığı

BİTCOİN DOLANDIRICILIĞININ KURBANI OLDU

Wozniak'ın aktardığına göre, Apple'ın kurucusu elindeki Bitcoin’leri kredi kartıyla+ satın almak isteyen birisine sattı ancak sanal para transferi tamamlandıktan sonra karşı taraf kredi kartı ödemesini iptal etti.

HIRSIZLAR BULUNAMAYACAK

Wozniak, dolandırıcıların çalıntı bir kredi kartı kullandıklarını ve bu nedenle Bitcoin’lerini kimin çaldığının bulunamayacağını ekledi.

Sanal para yalnızca 700 dolar seviyesinde seyrederken yatırım yapan Wozniak, geçtiğimiz yıl elindeki Bitcoin’lerin büyük bir bölümünü satarak servetini katlamıştı.

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