Apple'ın kurucusuna Bitcoin dolandırıcılığı

Teknoloji dünyasının devi olan Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, teknoloji dolandırıcılığının kurbanı olmaktan kurtulamadı, sanal para hırsızlarının en son kurbanı oldu.

Wozniak, 74 bin dolar değerindeki birkaç Bitcoin’inin dolandırıcılar tarafından çalındığını açıkladı.

BİTCOİN DOLANDIRICILIĞININ KURBANI OLDU

Wozniak'ın aktardığına göre, Apple'ın kurucusu elindeki Bitcoin’leri kredi kartıyla+ satın almak isteyen birisine sattı ancak sanal para transferi tamamlandıktan sonra karşı taraf kredi kartı ödemesini iptal etti.

HIRSIZLAR BULUNAMAYACAK