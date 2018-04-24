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Apple'ın Shazam teklifine AB soruşturmasında

Avrupa Birliği Komisyonunun, Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın Shazam müzik uygulamasını satın alma teklifine yönelik soruşturma başlattığı bildirildi.

AA | 24.04.2018 - 03:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Apple'dan müzik uygulaması Shazam için teklif edilen satın alma işleminin müzik hizmetleri piyasasında seçenekleri azaltabileceği ve rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Apple'ın Shazam teklifine AB soruşturmasında

BÜYÜK ŞİRKET BİRLEŞMELERİ AB'NİN MERCEĞİNDE

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

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