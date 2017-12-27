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Apple'ın yeni iPhone'ları elde kaldı

Apple'ın 10. yıla özel çıkardığı iPhone X'le birlikte 2017'de gelen iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin satışları, istenilen seviyelere ulaşılamadı.

Detay Haber | 27.12.2017 - 09:22..
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Apple'ın yeni iPhone'ları elde kaldı

Dünya devi teknoloji şirketi Apple, telefon modeli iPhone'un 10. yılı olması nedeniyle ezber bozmuş bu yıla özel bir telefon çıkarmıştı.

Apple'ın yeni iPhone'ları elde kaldı

SATIŞ RAKAMI YÜZDE 69'DA KALDI

Ancak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un toplam satış rakamı yüzde 69'da kaldı.

iPhone 8 ve 8 Plus'ın satış rakamlarının düşüklüğü "Kullanıcılar iPhone X'i bekliyor" teziyle açıklanıyordu.

Apple'nın birçok yeni özellik eklediği iPhone X'in de satış rakamları işlerin şirketin planlarına göre gitmediğini gösterdi.

Apple'ın yeni iPhone'ları elde kaldı

iPHONE 6 VE 6 PLUS'TAN DÜŞÜK RAKAMLAR

Bu yıl çıkan üç iPhone modelinin yüzde 69'luk satışı yakalaması, yüzde 91 ortalamayı yakalayan iPhone 6 ve 6 Plus dönemini akıllara getirdi.

FİYAT VE STOK PROBLEMİ

Düşük satış rakamlarında Apple'nın merakla beklenen telefonu iPhone X'in yüksek fiyatı ve yetersiz stok sorunuyla açıklanıyor.

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