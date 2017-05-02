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Apple'ın yeni uzay üssünün son hali görüntülendi

Çalışmaların devam ettiği Apple Park'ın son halini gösteren 4K video yayınlandı.

02.05.2017 - 09:22
  1. Haberler
  2. Projeler

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni merkezi Apple Park, yavaş yavaş son şeklini almaya başladı. Çalışmaların devam ettiği Apple Park, halen bir inşaat sahasına benziyor.

Apple'ın yeni uzay üssünün son hali görüntülendi

Drone kameraman Matthew Roberts, Apple Park 'ta yapılan çalışmaları, Steve Jobs Tiyatrosunu, geniş otoparkı, güneş paneli çatısını gösteren 4K bir video yayınladı.

ADI STEVE JOBS OLACAK

Apple, şubat ayında yeni merkezinin Apple Park olacağını ve 1.000 kişilik oditoryumun adının Steve Jobs olacağını duyurmuştu. Şirket, Apple Park'ın Nisan ayında çalışanlar için hazır olacacağını belirtmişti. Ancak kampüs hala çalışanlara kapılarını açmadı.

Matthew Roberts'in yayınladığı videoda Apple Park'ın inşası ile ilgili ne kadar yol katedildiği açıkça görülüyor. Uzay gemisini andıran kampüsün çatısına güneş paneli yerleştirme işleminin nerdeyse tamamlandığını anlaşılıyor.

Apple'ın yeni uzay üssünün son hali görüntülendi

13 BİN PERSONEL ÇALIŞACAK

Kampüsteki her yerde peyzaj çalışmaları son birkaç hafta içinde oldukça artmış görünüyor. Öyle ki bu peyzaj çalışması yüzünden bölgede ağaç sıkıntısı çekilmiş. Apple'ın peyzajının bitmesi için halen çok fazla zaman var. Çalışmalar 9000 adet kuraklığa dayanıklı ağacın yerleştirilmesi ile sona erecek.

Tamamlanması 2018 yılını bulacak olan Apple Park'ta 13.000 personelin çalışacak. Önümüzdeki ay çalışanlarına kapılarını açması beklenen Apple Park ile ilgili yayınlanan son videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

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