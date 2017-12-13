Apseli dişi çekildi 10 yıldır yemek yiyemiyor

2 yaşındayken diş tedavisi olan Nida, apseli dişinin çekilmesi sonrası tatlı kaşığıyla bile yemek yiyemez hale geldi. Tam 10 yıldır bu şekilde yaşamına devam eden Nida'nın ailesi, kızlarını iyileştirecek doktor arıyor.

10 YILDIR ÇENESİ ERİYOR

Nida'nın 10 yıl önce gittiği diş dokturunun apseli dişini çekmesi sonucu, çenesi büyük oranda zarar gördü.

Çene kemiğinde çıkan virüs, 10 yıldır Nida'nın çenesi eritiyor. Artık Nida'nın ağzına tatlı kaşığı bile sığmıyor. Küçük Nida sadece püre ile beslenebiliyor.

Apseli diş çekildi Nida bu hale geldi VİDEO