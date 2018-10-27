Ara buluculukla milyarder oldu

Suudların canına kıydığı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın amcası, bütün dünyanın tanıdığı, ara buluculukla milyarlar kazanan Adnan Kaşıkçı.

KAYSERİ'DEN MEDİNE'YE

Kaşıkçı ailesi aslen Kayseri Germirli. Yıllar evvel dedeleri hac için gittiği Hicaz’dan geri dönmeyip bu topraklarda kalmış. Kaşşugilerden Muhammed Halid yurt dışında okuyarak hekim olup, İbn-i Suud’un doktorluğunu üstlendi. Doktorun mahdumlarından Ahmed, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın babası. Kerimesi Semira da Dodi el Fayed’in annesi.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN AMCASI

Mekke’de doğan ve bütün dünyanın tanıdığı Adnan Kaşıkçı ise Cemal Kaşıkçı’nın amcası. Araştırmacı gazeteci İrfan Özfatura, Adnan Kaşıkçı’nın hayatını Türkiye Gazetesi’nde kalema aldı. Kaşıkçı, Mısır İskenderiye’de kolejlerde okudu. O yıllarda Arabistan’da en gözde meslek petrol mühendisliği olduğu için ABD’ye gitti.

LADİN'LE ÇALIŞTI

Bu arada tanıştığı Şerif Hüseyin’den aracıların kazandıkları meblağları duyunca mektebi bıraktı. Kenworth firmasının Arap çöllerine uygun geniş lastikli çekicilerini bin Ladin İnşaat Grubu’na pazarlayınca, bir petrol mühendisinin yıllarca kazanamayacağı parayı cebinde gördü.

MİSTER YÜZDE 15

Adnan Kaşıkçı, 20 yaşında Chrysler ve Rolls Royce’un Arabistan temsilcisi oldu. Daha sonra silah üreticilerine alan açıp büyük paralar kazanmaya başladı. Kral Fahd ile olan dostluğunu da kullanarak sadece Lockheed ve Northrop’dan yarım milyar dolar koparıyor. Tomahawk füzelerinden, kalaşnikof’a her türlü silahı temin ediyor. Riskleri de gözönüne alarak yüzde 2 olan komisyonunu yüzde 15’e yükseltiyor. Silah üreticileri onu makul karşılıyor.

4 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Anlaşmalarını, ülkelerin kanunlarına tabii olmamak için uluslararası sularda imzalamak için Nebile isimli yatı yaptırdı. Gün geçtikçe zeginleyen Kaşıkçı, 4 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin adamı oldu.

ÇAĞRI FİLMİNE SPONSOR OLDU

Cannes Film Festivali’nin daimi konuğu olan Kaşıkçı, Sharon Stone, Jessica Alba, Penelope Cruz, Brooke Shields ile aynı fotoğrafın karelerine giriyor. Bu arada, Mustafa Akkad’ın Çağrı filmine de sponsor oldu.

MEGA YATI EN SON TRUMP'A DEVREDİLİYOR

Kaşıkçının yatı Nebile 87 metrelik bir dev. İtalyan Benetti tersanesinden çıkan yat seksenlerin parası ile 80 milyon dolara mal oluyor. Eli daralınca satılığa çıkardığı yata Brunei Sultanı 20 milyon veriyor. Sonra Prens Velid’e geçiyor, o da Donald Trump’a devrediyor.

ÜÇ KADINDAN 10 ÇOCUK

Kaşıkçı’nın ilk eşi Sandra Daly, daha sonra Süreyya adını alıyor. Nebile, Muhammed, Halid, Hüseyin ve Ömer adlı çocukları oluyor. 1974’te boşanıyorlar. Kadın avukatları sayesinde rekor nafaka (896 milyon dolar) koparıyor. Ancak paranın hayrını görmüyor, şu anda çiçek satarak geçiniyor. Kaşıkçı, sonra İtalyan Laura (Lamia) ile evleniyor, Ali, Kemal ve Semiha doğuyor. 1991’de ise kendinden bir kız bir oğlan doğuran İranlı Şahperi Azzam Zanganeh’a resmî nikâh kıyıyor. Ayrıca Kaşıkçı'nın 50'de nikahsız eşi olduğu iddia ediliyor.

HASTANE ODASINDA SONA EREN HAYAT

1970’li yılların sonuna doğru silah ticaretinde, savunma bakanlıkları öne çıkıyor. Petrol sektöründe de aracıya tefeciye yer kalmıyor. Bunun üzerine Kaşıkçı, turizm ve emlak işine girdi. ABD’nin İran’la rehine krizinde Reagan göreve gelir gelmez Adnan Kaşıkçı’yı buldu.

Kaşıkçı, Filipinli Ferdinand Marcos’un kara paralarını aklama iddiasıyla gözaltına alındı ve 3 ay yattıktan sonra kefaletle serbest kaldı. Daha sonra Newyork Mahkemesi tarafından aklandı. Kaşıkçı’nın hayatı geçen sene İngiltere’de bir hastane odasında sona erdi.