Ara Güler Müzesi açıldı

Müzenin, Bomontiada'da yoğun katılımla yapılan açılışında Ara Güler Arşivi'nden fotoğraf, hikaye, video, tablo, obje ve kitapların yer aldığı "Islık Çalan Adam" sergisi de meraklılarının beğenisine sunuldu.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Ara Güler'in sanatını, kimliğini ve yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan, Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesinin açılışında ayrıca, 16 Ağustos 1928'de dünyaya gelen Güler'in 90. doğum günü için pasta kesildi.

KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Etkinliğe tekerlekli sandalye ile gelen Ara Güler'e, doğum günü hediyesi olarak müze tarafından basılan ilk kitap olan "Islık Çalan Adam" isimli kitap takdim edildi. Ara Güler, açılışta yaptığı konuşmada, kendi arşivini oluşturmasının seneler sürdüğünü vurgulayarak, arşiv oluşturmanın zorluklarına dikkati çekti.

Müzenin de bulunduğu Bomontiada'nın eski bir fabrikanın içine yapılmasına değinen Güler, restorasyon yapmanın da bir çeşit arşivleme çalışması olduğunu ifade etti.

ARA GÜLER'E DAİR KOLEKSİYONLAR

Müzede Güler'in eserleri ve negatiflerinin yanı sıra, notları, kişisel eşyaları, fotoğraf makineleri, basın kartları ve koleksiyonları sergileniyor.



