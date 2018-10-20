Tedavi gördüğü hastanede, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı.

Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler'in tabutu, cenaze aracına taşındı.

MEMLEKETİNDEN GETİRİLEN TOPRAK VE KARA YEMİŞ MEZARA KONULDU

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu.

TÖRENE SEVENLERİ KATILDI

Kilisedeki törene CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, iş, spor, sanat dünyasından kişiler ile Güler'in çok sayıda seveni katıldı.