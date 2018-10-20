Yaşamını yitiren usta fotomuhabiri Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanacak. Güler için ilk tören, Galatasaray Meydanı'nda yapılıyor.

Fotoğrafın efsane ismi ve arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakarak 90 yaşında sevenlerine veda eden Ara Güler'in cenazesi saat 10.00'da, Galatasaray Meydanı'na kurulan platforma getirildi.

Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı büyükçe bir poster asıldı.

Törene Güler'in çok sayıda seveni katılırken, sevenleri tabutu başında fotoğraf sanatçısını andı.

Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor VİDEO

TOPRAĞA VERİLECEK

Buradaki törenin ardından Güler'in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan cenaze töreni nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay, gün boyu hizmet vermeyecek.

ANI DEFTERİ AÇILDI

Usta fotoğrafçı Ara Güler için Beyoğlu'nda anı defteri açıldı. Duayen fotoğrafçının sevenleri onunla ilgili görüşlerini deftere yazıyor.

Ayrıca törenin düzenlendiği Galatasaray Meydanı’nın hemen yanında ’Ara Güler Sokağı’ olması ise dikkat çekti.

MEMLEKETİNDEN TOPRAK VE KARAYEMİŞ

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesine memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak ve karayemiş gönderildi.

Bugün İstanbul'da defnedilecek olan Ara Güler'in baba ocağı Yaycı Köyü'nden gönderilen toprak, mezarına dökülecek. İlçeden ayrıca karayemiş olarak adlandırılan dut ve çeşitli meyve kuruları da gönderildi.

Ara Güler'in babası Dacat Güler'in mezarına döktüğü karayemişlerin büyük ustanın mezarına da konulması bekleniyor.

Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve Şebinkarahisar'ın en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, Şebinkarahisar'dan getirdikleri toprağı da Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi.