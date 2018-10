Ara Güler vefat etti

İstanbul’da hastaneye kaldırılan ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in iki kez duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı.

ÜÇÜNCÜ KRİZE KALBİ DAYANMADI

Ünlü fotoğrafçının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, bir kez daha kalp krizi geçirdiği ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ARA GÜLER KİMDİR

16 Ağustos 1928’de Beyoğlu, İstanbul’da dünyaya gelen Ara Güler, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kurslarına devam etti. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti.

1962’de Almanya’da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı. 1964’de Mariana Noris’in ABD’de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı. 1972’de Paris Ulusal Kitaplıkta sergisi açıldı.

1975’de ABD’ye davet edildi ve yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan "Kahramanın Sonu" adlı bir belgesel film çekti. 1979’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin "Foto Muhabirliği" dalındaki birincilik ödülünü aldı.

Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992’de Fransa’da, ABD ve İngiltere’de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl "Living in Turkey" adlı kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur’da "Turkish Style" başlığıyla, Fransa’da "Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla yayımlandı.

1994’de "Eski İstanbul Anıları", 1995’de "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoğraf kitapları yayımlandı.

Ara Güler’in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplıkta, ABD’de Rochester Georg Eastman Müzesi’nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing’de Das Imaginare Photo Museum’da fotoğrafları sergileniyor.