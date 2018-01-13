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Ara Güler'den Erdoğan'a övgü

Usta foto muhabiri Ara Güler, kendisi için düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili görüşlerini açıkladı: Kaç tane cumhurbaşkanı geçti bizden, bir tanesi de onun gibi kafa tutmadı.

AA | 13.01.2018 - 21:53..
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89 yaşındaki fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler için Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘Ara Güler’e Vefa Gecesi’ isimli program düzenledi.

"ONUN GİBİ KİMSE KAFA TUTAMADI"

Amerikalı bir gazetecinin yanında yetiştiğini dile getiren Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını çekmesine ilişkin, "Bir gün bir yere gittik. Bir şey alıyordum. Orada bana yakın oldu. Bir süre evine gittim. Resimlerini çektim. Bugün de gelir diye düşündüm, gelmedi. Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. " dedi.

Ara Güler'den Erdoğan'a övgü

"ZAVALLI AMERİKA'NIN NEYİ VAR"

"Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz." diyen usta foto muhabiri, "Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" şeklinde konuştu.

Ara Güler'den Erdoğan'a övgü

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