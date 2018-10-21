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Ara Güler'in cenazesinde, alkış tutanlara papazdan uyarı

Önceki gün hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in cenazesinde, papazdan cemaate 'alkış' uyarısı geldi.

Detay Haber | 21.10.2018 - 14:15..
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Ara Güler'in cenazesinde, alkış tutanlara papazdan uyarı

Son yıllarda özellikle Teşvikiye Camisi'nden kalkan 'ünlü' cenazelerinde bir alkış geleneği başlatıldı. Zaman zaman bazı kimseler cenazeyi alkışlarla uğurlayanları uyarsa da, uyarıyı yapan bu kişiler yeterince 'ilerici' olmamakla eleştiriliyor.

Ara Güler'in cenazesinde, alkış tutanlara papazdan uyarı

Yine toplumun birçok kesiminin gönlünü kazanmasını bilmiş bir kimsenin daha cenazesinde aynı tartışma gündeme geldi.

Önceki gün hayatını kaybeden Ara Güler, kilisedeki törenin ardından Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ara Güler'in cenazesinde, alkış tutanlara papazdan uyarı

PAPAZ UYARDI: "KİLİSEDE ALKIŞ OLMAZ"

Kilesedeki tören sırasında, son yıllarda bazı Müslüman cenazelerinde de gözlenen ve sık sık eleştirisi konusu olan bir durum yaşandı. Ara Güler'in ardından bir konuşma yapan papaz, konuşması çok beğenilinde alkışlarla tebrik edildi. Cemaatin alkışlayan üyeleri anında uyarı aldı, 'burası kilise, burada alkış olmaz' şeklinde. Eski milletvekili Ufuk Uras da o an orada yaşananlara şahit oldu, konuyu doğrulayarak twitter'a taşıdı.

Ara Güler'in cenazesinde, alkış tutanlara papazdan uyarı

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