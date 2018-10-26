Ara Güler’in en büyük hayali evinin müze olmasıydı

Akademi Beyoğlu Kültür ve Sanat Sohbetleri'ne; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, fotoğraf sanatçısı Aramis Kalay, fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, Ara Güler’in asistanı Fatih Aslan ve çok sayıda Ara Güler seveni katıldı. Akademi Beyoğlu’nda ayrıca Güler’in 25 fotoğrafının yer aldığı bir sergi açıldı.

"4 YAŞINDAN BERİ O BİNADAYDI"

Ara Güler'in çocukluğundan itibaren yaşadığı Beyoğlu’ndaki binasının Fotoğraf Müzesi olmasını çok istediğini belirten Fatih Aslan, “Ara Güler kendi binasının müze olmasını çok istiyordu fakat ömrü yetmedi. 4 yaşından beri o binadaydı. Gençliği, delikanlılığı orada geçmişti. O binada bir ruh vardı, Ara Güler’in kokusu, dokusu her şey vardı orada” dedi.

"BENDE ÇOK İZ BIRAKTI"

Ara Güler’in çok mütevazi birisi olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Ara Güler bir konuşuyor tarihin içinden fışkıran bir adam görüyorsun. Ondan çok etkilendim. Beyoğlu benim için her şey. Buranın fotoğraflarını çekmiş, memleketin karelerini çekmiş. Ara Güler'in bu yönü bana göre çok etkileyici. Az kelimeyle konuşuyor ama fotoğrafların yanına gelince anlatıyor da anlatıyor. Bende en çok iz bırakan anısı şuydu: Yurt dışında bir kardeş belediyemiz var. Sergini götürelim dedik" diye konuştu.











