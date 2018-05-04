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Araba almak için bankadan çektiği 56 bin TL'yi bankta unuttu

İçerisinde otomobil almak için bankadan çektiği 56 bin liralık kredi parasının olduğu çantayı, bir bank üzerinde unutan Rehberlik Öğretmeni Rumeysa Uslu için arkadaşları seferberlik başlattı.

İHA | 04.05.2018 - 16:28..
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Rumeysa öğretmenin arkadaşları kaybolan çantanın olduğu bankın hemen yanındaki ağaçlara ‘Parayı getirene ya da ihbar edene bin lira ödül’ yazılı ilan asarken, ilanı okuyan vatandaşlar da paranın geri getirilmesi için hırsızlara seslendi.

Araba almak için bankadan çektiği 56 bin TL'yi bankta unuttu

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İnternetten beğendikleri otomobili satın almak için sabah saatlerinde eşiyle birlikte otobüsle Alanya’dan Antalya’ya giden Rehber Öğretmeni Rumeysa Uslu, bir bankadan kredi kullanarak aile dostu olan emekli askerle beraber 56 bin TL çekti.

Bankadan çıkan çift ve aile dostu, Meltem Mahallesi’nde bulunan sinema önündeki belediye bankına oturarak araba satışında kendilerine yardım edecek diğer arkadaşlarını beklemeye başladı.

Bir süre sonra otomobiliyle gelen arkadaşları çifti ve aile dostunu alarak aracın satıldığı yer olan Portakal Çiceği Bulvarı’na doğru hareket etti. Bir süre sonra parayı koydukları ve siyah renkli bez bir çantayı bankta unuttuklarını fark eden çift, Meltem Mahallesi’ndeki banka geri döndü ancak çantayı unuttukları yerde bulamadı.

Bunun üzerine polis merkezine giden çift, paranın bulunması için yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik ve araç kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Araba almak için bankadan çektiği 56 bin TL'yi bankta unuttu

"BİN TL PARA ÖDÜLÜ"

Olayın ardından herhangi bir gelişme olmaması üzerine Rumeysa Öğretmen'in arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresindeki ağaçlara, üzerinde, "Bu bankta bir bayan öğretmenimizin 50 bin lira civarında bankadan çektiği ihtiyaç kredisi 30 x 20 ölçülerinde siyah beyaz çanta içerisinde unutulmuştur. Parayı Bahçeli Karakoluna getirene ya da ihbar edene bin TL para ödülü verilecektir. MOBESE ve otobüs kamera kayıtları inceleme altındadır. Görüntüleri en kısa zamanda haber yayın organları da çıkaracaktır. Kamera tespit yoluyla bulunan zanlı, kendisine haram olan bir parayı alıkoymaktan suçlu duruma düşecek, hırsızlık suçuyla yargılanacaktır" yazılı ilanı astı.

Araba almak için bankadan çektiği 56 bin TL'yi bankta unuttu

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