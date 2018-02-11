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Araba arabanın üstüne çıktı

Ankara'da önündeki aracı sollamaya çalışan sürücü bir anlık dalgınlıkla diğer aracın üzerine çıktı.

İHA | 11.02.2018 - 19:30..
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araba

Başkent’te bir otomobil, diğer otomobilin üstüne çıktı. Otomobilleri gören vatandaşlar şaşkınlıkla o anları telefonlarıyla kaydetti.

SOLLAMALAYA ÇALIŞIRKEN ÜZERİNE ÇIKTI

Keçiören bulunan Sanatoryum Caddesi üzerinde 06 BC 4331 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, arkadan sollamaya çıkan 06 FB 8777 plakalı otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin üzerine çıktı.

Araba arabanın üstüne çıktı

YARALAN OLMADI

Kazada yaralanan olmazken, olayın yaşandığı yerden geçen vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde o anları telefonlarıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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