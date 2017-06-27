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Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

Muğla Köyceğiz'de otomobilinin arkasına köpeğini bağlayarak sürükleyen adama 300 TL ceza kesildi, savcı serbest bıraktı.

27.06.2017 - 15:58
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Dün öğle saatlerinde, Zeytinalanı Mahallesi'nde, bir köpeğin 48 K 5666 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanarak, sürüklendiğini görenler dehşete düştü.

KÖPEK KURTARILDI

Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonları ile görüntülerken, bir yandan da otomobili durdurdu. Otomobilin arkasında sürüklenen ve vücudunda yaralar oluşan 'Panter' adlı köpek kurtarıldı. Olay yerine jandarma çağrılırken, durum Ortaca Hayvan Dostları Derneği  (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen'e bildirildi. Bitkin haldeki köpek veterinere götürülerek gerekli tedavisi yapıldı. Hayvan, HAYDOS Barınağı'nda koruma altına alındı.

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza VİDEO

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

300 TL CEZA KESİLDİ

Jandarma köpeğin sahibi M.B.'yi gözaltına aldı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, ifadesine başvurulan M.B.'ye Kabahatlar Kanunu'na göre 300 lira para cezası kesildi. M.B., jandamadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

"HAPİS CEZASI VERİLSİN"

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, koruma altına alınan köpeğin yaşadıkları nedeniyle çok ürkek olduğunu belirterek şöyle dedi: "Su sesinden bile korkuyor. Düne göre çok daha iyi. Biraz daha kendine güveni geldi. Yanında biz de ani hareketten çekiniyoruz. Çünkü gerçekten çok korkuyor. Gençlerin durumu bize bildirmesinden önce uzun süre asfaltta sürüklendiğini tahmin ediyorum. Çünkü yarası çok derin. Sürtünmeden dolayı yanıklar var. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na bir kez daha sesleniyorum. Artık yasa çıksın ve hayvanlara işkence yapanlara para cezası değil hapis cezası verilsin. Basit bir ceza ile kurtulmasın."

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

Araba arkasında köpeğini sürükleyen adama 300 TL ceza

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