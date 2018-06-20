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Araba müzesine ziyaretçi akını

Türkiye'nin alanındaki tek müzesi olan Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Müzeyi bugüne kadar 660 bin kişi ziyaret etti.

AA | 20.06.2018 - 11:22..
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Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi ziyaretçileri, Balıkesir Üçpınar Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 600 yıllık at arabasından, bugün kullanılan ulaşım araçlarına kadar Anadolu arabalarının zaman yolculuğunu görebiliyor.

Umurbey Mahallesi'nde 17 bin dönüm alanı kapsayan eski bir ipek fabrikasının, 2002'de Tofaş tarafından Mimar Naim Arnas'a restore ettirilmesiyle açılan müze, ziyaretçilerini adeta bir zaman tüneline sokuyor.

Araba müzesine ziyaretçi akını

ASLINA UYGUN MALZEMELER

Orijinali Balıkesir'de olan Üçpınar Tümülüsü'nün içerisindeki araba buluntuları ve tekerlek parçaları müzenin başlangıç noktasını oluştururken, ilerledikçe ziyaretçileri at arabası ve fayton imalatının yapıldığı dükkan karşılıyor.

Tamamen orijinal malzemelerden oluşan bu dükkanda bir at arabası imal etmek için aylarca çalışıldığı aslına uygun şekilde anlatılıyor.

Araba müzesine ziyaretçi akını

İLK ARAÇ MURAT 1971

Müzede, at ve öküz arabalarının yanı sıra Tofaş'ın ürettiği otomobiller de var. Öküz ve at arabalarından oluşan kısmı gezen ziyaretçiler, daha sonra Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan 1971 model Murat 124 ile karşılaşıyor.

Araba müzesine ziyaretçi akını

660 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Müze yöneticisi Aylin Tatlı, müzenin 17 dönümlük alanıyla bir kültür kompleksi içinde yer aldığını söyledi. Müzenin açıldığı günden bu yana 660 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Aylin Tatlı, "Müze, ziyaretçilerini 2 bin 600 yıl öncesine götürüyor. Balıkesir Üçpınar Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 600 yıllık at arabası parçalarından yola çıkarak müzeyi oluşturduk. Bursa'da araba sanayisinin gelişmiş olması çok da tesadüfi değil. Biz bu hikayeyi başlangıç noktası olarak aldık ve günümüz otomobillerinin nasıl üretildiğini, Anadolu arabalarının hikayesinden günümüz teknolojisiyle nasıl bir kaynaşma olduğunu göstermek üzere tematik bir anlatımla müzeyi dizayn ettik. Müzeyi ziyaret edenler tekerlekten arabaya insanın hayatında nasıl bir değişim olduğunu görüyor. Otomobilin de aynı zamanda insan hayatına neler kattığının özetini görüyor." dedi.

Araba müzesine ziyaretçi akını


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