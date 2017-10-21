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Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine gitti.

21.10.2017 - 11:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

FİLM

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN YASAKLANDI

Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.

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