Arabada kavga eden karı-koca takla attı

Gazi Bulvarı'nda Şule Çetin yönetimindeki 07 ESP 16 plakalı otomobil, köprülü katlı kavşaktan indikten sonra refüjdeki demir çite çarpıp takla attı. Ters duran otomobildeki Şule Çetin ile eşi Mevlüt Çetin, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza yerinde vatandaşların verdiği sandalyede oturtulan Şule Çetin'in polis teselli etmeye çalıştı.

KAVGA KAZANIN ARDINDAN DA DEVAM ETTİ

Biraz kendine gelen Şule Çetin, gözyaşları içinde eşi Mevlüt Çetin'e bağırdı. Şule Çetin, "Bana vurma dedim sana, kafama vurma dedim. Arabam gitti" diye ağladı.

Polisler, Mevlüt Çetin'i olay yerinden uzaklaştırırken, kaza yerine çiftin bir yakını koşarak geldi. Mevlüt Çetin, yanına çağırdığı kişiyi defalarca tokatladı. Çetin, Gel buraya, her gün aynı şekilde bizi öldürüyorsun diyerek yakınını dövdü. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Çetin çifti ve yakınları, bir süre sonra başka bir otomobille olay yerinde uzaklaştı.Kazayı gören Cihan Bulutu, "Araç hızlıydı, eşiyle tartışıyordu. Birbirlerine bağırıyorlardı. Dengesini kaybetti ve refüje çaprtı. Çarptıktan sonra takla attı. İçinden biz çıkardık." dedi.