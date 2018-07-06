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Arabalarda sarsılmak 15 dakika içinde uyku getiriyor

Bilimsel bir araştırmada arabaların içindeki sarsıntının 15 dakika içinde uyku getirdiği tespit edildi.

AA | 06.07.2018 - 19:52..
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Arabalarda sarsılmak 15 dakika içinde uyku getiriyor

Avustralya'da RMIT Üniversitesinin yaptığı araştırma, direksiyon başına geçilen ilk 15 dakika içinde araçlardaki doğal sarsıntının sürücünün konsantrasyonunu ve dikkat seviyesini düşürdüğü, uykuyu getirdiğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde iki şeritli bir otoyolda tekdüze sürüş deneyiminin simüle edildiği ortamda 15 gönüllüyle çalışıldı.

60. DAKİKADA SERSEMLİK ZİRVEYE ÇIKIYOR

Simülatörün, farklı frekanslarda sarsıntıların meydana geldiği bir platform üzerine kurulduğu, gönüllülerin önce düşük frekanslarda (4-7 Hertz) sarsıntılarla, daha sonra hiç sarsıntı olmadan test edildiği belirtildi.

Araştırmada sarsıntıların gönüllüleri ilk 15 dakikada sersemlettiği, yarım saat içinde bu sersemliğin, dikkat ve zihinsel performans için çaba gerektirir biçimde belirginleştiği, 60. dakikada zirveye çıktığı gözlendi.

KAZALARIN YÜZDE 20'Sİ SÜRÜCÜ YORGUNLUĞUNDAN

Profesör Stephen Robinson ve Yardımcı Profesör Muhammed Fard, bulguların, üreticilerin sürücüleri uyanık tutacak araç koltukları geliştirmesine yardımcı olmasını ümit ediyor.

Ölümlü trafik kazalarının yaklaşık yüzde 20'sine sürücü yorgunluğunun neden olduğu ifade ediliyor.

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