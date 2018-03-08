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Arabalarda yeni lazer teknolojisi kazayı önleyecek

Arabalarda geliştirilecek yeni lazer teknolojisiyle her köşe ayrıntılı olarak gösterilecek.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 16:05..
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Arabalarda geliştirilen yeni teknolojilere bir yenisi daha eklendi. Lazer teknolojisi olarak adlandırılan bu yeni buluş her köşeyi ayrıntılı olarak göstererek kazanın meydana gelmesini önleyecek.

Arabalarda yeni lazer teknolojisi kazayı önleyecek

KAZA ORANI SIFIRA İNECEK

Lazerle birlikte herhangi bir maddenin arkasında kalan hareketli bir cismi takip eden sistem gelecek yıllara damgasını vurarak kazaları sıfıra indirecek.

Arabalarda yeni lazer teknolojisi kazayı önleyecek

GİZLİ NESNELER DE KODLANABİLECEK

Nature Dergisi'nde konu ile ilgili bir yazı yazan O’Toole ve arkadaşları proje hakkında bilgi verdi. İlk olarak duvarın önüne yerleşteren lazer ve foton algılayıcı sayesinde nesneler tespit edildi. Bu algılayıcılar sayesinde gizli nesneler de artık kodlanabiliyor. Bu sayede kazaların önüne geçilecek.

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