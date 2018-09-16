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Arabam kaç litre yakar

Her gün 50 kilometre yol yapan bir sürücü otomobilini 6 yıldan fazla kullanmayacaksa dizel almamalı.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 11:25..
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Arabam kaç litre yakar

Bu haberimizde sizleri benzinli, dizel ve LPG'li araçların kaç kilometre mesafede ne kadar yaktığıyla ilgili bilgilendireceğiz.

100 kilometrede 5 litre yakan bir benzinli araç size günde 34,40 lira, dizel araç 31,30 lira, LPG'li araç ise 18,95 lira harcatıyor.

100 kilometrede 10 litre yakan bir araç ise, benzinliyse 68 lira 80 kuruş, dizel ise 62 lira 60 kuruş, LPG ise 37 lira 90 kuruş harcatıyor.

Arabam kaç litre yakar(Grafik: Posta)

DİZEL ALACAKSANIZ KAÇ YIL KULLANACAĞINIZ ÖNEMLİ

Benzinli araç yerine dizel tercih edenlerin dikkat etmesi gerek husus ise aldıkları aracı kullanım süresi olmalı.

1.6 veya 1.2 turbo benzinli bir araç şehir içinde ortalama 8.5 litre yakıyor. 1.6 dizel bir araç da şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 6 litre tüketiyor. Kilometrede benzinli araç 58 kuruş, dizel ise 37 kuruş yakıyor. Fark 21 kuruş.

FARK 105 BİN KİLOMETRE SONRA KAPANIYOR

Yani 6 litre yakan dizel aracı tercih eden bir kişi benzinli ile farkı ancak 105 bin kilometre veya hergün yaklaşık 50 kilometre yol yapıyorsa 6 yılda kapatabiliyor.

Yani dizelde benzinliyle aradaki fark ancak 6 yılda kapanıyor. 6 yıl kullanmayacaksanız dizel araç almanızı tavsiye etmiyoruz.

Arabam kaç litre yakar

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