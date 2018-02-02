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Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Adana'da bir sürücü, aracının arkasına bağladığı ölü köpeği metrelerce sürükledi.

İHA | 02.02.2018 - 00:42..
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan olayda, 01 CKE 35 plakalı bir hafif ticari aracın sürücüsü ölü bir köpeği aracın bagaj kısmına bağladığı iple sürükledi.

Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi


ADANA'DA SÜRÜCÜ ARANIYOR

Görüntüye alındığı fark eden sürücü ise daha sonra aracı durdurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvan hakları savunucuları, kent protokolünden aracın sahibinin bulunmasını talep etti.

Köpeğin bağlandığı iple yolda sürüklenerek mi öldüğü yoksa öldükten sonra mı bağlanıp sürüklendiği bilinmezken sosyal medyada araç sürücüsüne tepkiler sürüyor.

Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi VİDEO

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