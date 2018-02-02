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Başbakan Yıldırım, milli sporcuları kabul etti

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Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

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1 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın 2 askerimizi şehit eden ve 2 askerimizi yaralayan roketli saldırısının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

2 Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi Adana'da bir sürücü, aracının arkasına bağladığı ölü köpeği metrelerce sürükledi.

3 PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi PKK'nın roketli saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

4 Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi, yaralandı.

5 Bursa'da kaybolan iki kardeş bulundu Bursa'da sabah saatlerinden beri kayıp olan iki çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

6 Mavi listede aranan terörist Murat Üçer öldürüldü Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, aralarında sözde 2 üst düzey yetkili olmak üzere, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.