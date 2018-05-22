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Aracın ateşe verilme anı kamerada

Antalya’da hafif ticari bir aracın önce camını kıran bir motosikletli sonra benzin döküp ateşe verdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 22.05.2018 - 08:03..
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Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2308 Sokak üzerinde dün saat 13.00 sıralarında O.Ü.’nün sokak içine parkettiği 54 D 2131 plakalı hafif ticari aracının yanına motosikletle gelen bir kişi, önce camını kaldırım taşı ile kırdı, sonra içeri benzin döküp ateşe verdi.

Araçtan dumanların çıktığını gören site sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi.

Aracın ateşe verilme anı kamerada

Aracın ateşe verilme anı kamerada ViDEO

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. İtfaiye yangını aracın motor kısmına sıçramadan söndürdü. Aracın iç kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, O.Ü. büyük üzüntü yaşadı.

Aracın ateşe verilme anı kamerada


ALACAKLISININ YAKTIĞI İDDİASI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç otoparka çekildi. O.Ü.’nün aracını alacaklı olan F.T.'nin yaktığı ileri sürüldü. Daha sonra F.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olaydan kısa bir süre sonra telefonu çalan O.Ü. karşısındaki kişiye, "Polisler var ifade veriyorum. Beni araman bir şey ifade etmiyor. Hakkını mahkemede savunursun. Nasıl mahkemeye kalmaz, sen beni tehdit mi ediyorsun. Sana bir soru sordum. O kadar delikanlıysan bir araba yakılmaz. Bir adamla husumetin varsa karşı karşıya konuşursun, gelipte burada araba yakamazsın kardeşim." dedi.

Aracın ateşe verilme anı kamerada


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