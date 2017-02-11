Bolu’da dün gece yapılan ’Huzur Operasyonu’nda polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkışlarından kontrol noktaları oluşturarak araçlar üzerinde sıkı denetim uyguladılar. Uygulamayı, Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güneş, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel de katılarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiler.

BOMBA KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

D-100 karayolu Karacaağaç mevkinde yapılan uygulamada bir sürücü ile Bolu Valisi Aydın Baruş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bir otomobili durduran jandarma ekipleri araçta bomba arama köpeği ‘Destan’ ile detaylı arama yaptı.

Arabası köpekle aranan Şafii vatandaşın Vali'ye sitemi VİDEO

"BİZ ŞAFİİYİZ ARABAYA NASIL BİNECEĞİZ"

Şafii mezhebinden olduğunu söyleyen otomobilin sahibi, Bolu Valisi Aydın Baruş’un yanına giderek, “Biz Şafii mezhebindeniz, namaz kılıyoruz, bu araca şimdi nasıl bineceğiz onu bilmiyoruz. Arkadaşlar hiç sormadan köpekle arama yaptılar. Arkadaşlar sormuş olsalardı aracın istenilen her yerini X-Ray cihazına girmesine müsaade ederdim" dedi. Sürücünün bu sözleri sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş ise "Silersiniz" sözleriyle karşılık verdi. Sürücü daha sonra aracına binerek uygulama noktasında uzaklaştı.