Arabasına binerken araba çarptı, hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Omurtak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir fabrikada işçi olarak çalışan Gökhan Ş. cadde üzerindeki bir ATM’den para çektikten sonra yol kenarında park halinde bulunan 34 TU 160 plakalı otomobiline binmek için yöneldi.

ADAMA VURDU, KAÇTI

Gökhan S.’ye aracına binmek istediği sırada 59 ZF 516 plakalı otomobil çarptı. Gökhan Ş. savrularak ağır yaralanırken çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

GENÇ ADAM YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazaya karışan otomobili Süleymanpaşa Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Kazalı otomobili incelemeye alan polis ekipleri aracı kullanan kişinin de Burak A. olduğunu tespit etti.

Polisler, bir kafeteryada garson olarak çalıştığı belirlenen Burak A.’yı iş yerinde gözaltına aldı. Polis ekipleri Burak A. ile birlikte kaza anında otomobilde bulunan iki arkadaşını daha ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.