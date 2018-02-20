Arabasını satılık olarak internette buldu

Bursa'da yaşayan İlhan Sağdıç, aracını satmaktan vazgeçtiği için yayından kaldırdığı ilanın, 1 ay sonra 10 bin TL gibi düşük fiyatla Karacabey ilçesindeki başka biri tarafından yayınlandığını öğrendi. Bunun üzerine ilanı veren kişiyi arayarak, ilandaki arabanın kendisine ait olduğunu ve ilanın kaldırılmasını talep eden Sağdıç, beklenmedik bir cevapla, “İlanı kaldırmıyorum. İstediğin yere şikayet edebilirsin.” cevabını aldı.





"KENDİ İLANIMDAN DAHA GÜZEL DÜZENLENMİŞ"

İnternet sitesiyle irtibata geçerek ilanı sildiren Sağdıç, emniyet güçlerine de haber verdi. İlanın ardından plakadan kendisine ulaşanlar olduğunu belirten Sağdıç, "Arayanlara Karacabey Belediyesinde zabıta olarak çalıştığını söyleyerek kapora almaya çalıştığını öğrendik. Fotoğraflarından kilometresine kadar ilan aynı. Hatta kendi ilanımdan daha güzel düzenlenmiş.” diye konuştu.