Arabasını son anda çalınmaktan kurtardı

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracı ile servis işinden dönen Orhan Ören, saat 17.00 sıralarında aracını oturduğu sitenin bahçesine park etti. Daha sonra ise motosikletle mahalleye gelen 3 hırsız, 41 P 8387 plakalı minibüsün yanına gelerek kapısını zorlayarak açtılar. Aynı sitede oturan Mustafa Kazdal ismindeki mahalleli ise aracın yanındaki kişileri kovalayarak polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşkallerini aldıkları hırsızlar için arama çalışmaları başlatırken, hırsızların olay yerinde bıraktıkları motosiklet içinde inceleme başlattılar. Aracın sahibi Orhan Ören, kendi araçlarının şans eseri komşuları sayesinde kurtarıldığını, fakat bu kadar erken saatlerde gözlerini karartıp merkezi bir yerden araç çalmayı göze alan kişilerin her şeyi yapabileceğini söyleyerek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.