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Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Ankara'da Terör Ahmet lakaplı kişi, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı.

İHA | 09.08.2018 - 07:32..
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Gölbaşı ilçesinde, çevredeki esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından ’Terör Ahmet’ diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi.

'BU BENİM İŞİM DEĞİL' CEVABINA SİNİRLENDİ

Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş’un "Bu benim işim değil." cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.’nın arabasına binerek kaçmak istedi.

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

ARABAYA ATEŞ AÇTI

O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş’un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Okumuş’un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.’nın peşine düştü.

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü VİDEO

POLİSE ATEŞ AÇTı

Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı. Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.’yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi.

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

SİLAHI ZORLA ALMIŞ

7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.’nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.’den zorla aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet I., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahını kaptıran Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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