Arabeskin babaları Kafa Dergi'nin kapağında

Kafa Dergi'nin bu ayki kapağında arabeskin üç babası yer aldı: Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur...

TÜRKİYE'DE ARABESK

Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur'un samimi açıklamalarının yer aldığı dergide, arabeskin Türkiye'deki durumu konuşuldu.

Arabeskin çok değerli bir kavram olduğunu belirten Orhan Gencebay, yaptığı işin Türk müziğinin devamı olduğunu ifade etti.

Ferdi Tayfur ise Türkiye'de arabesk devrinin asla kapanmayacağını söyledi.

Orhan Gencebay'ın röportajından bir kısım;

"AVRUPA'DA ALMANBESK DENMİYOR.."

Arabesk müzik diyebiliyor muyuz yaptığınıza?

"Arabesk kavramı aslında çok değerli bir kavramdır. Ama bizim çalışmalarımızın bununla ne alakası var? Bunları söyleyenler şunu da bilmiyorlar, Türkiye’de Araplar da Türkler de Müslüman. Müslüman tüm ögeler tüm Müslüman ülkelerde aynı değerlerde kullanılıyor, yaklaşık şekilde ezan, Kur’an okunuyor. Bu bir kültür, İslam kültürünün bütün İslam aleminde aynı değerlendirildiğini görüyorsunuz. Aynısını Hristiyan kültüründe de görüyorsunuz, bütün Avrupa ülkelerinde son derece kullanıldığını. Ama öbürü ona “bu Fransızbesk, bu Almanbesk” demiyor işin garibi.

SON 50 YILA DAMGA BURAN KİŞİLERİZ BİZ

O zaman sizin müziğinize arabesk değil de ne demeliyiz?

Benim yaptığım, Türk müziğinin devamıdır. Son 50 yıla damga vuran kişileriz biz. Yeni bir solukla, yeni bir bakışla aynı zamanda çağdaş teknikleri kullanarak yaptık bunları. Bu tekniği gören görür. Tamamıyla akademiktir yani."





Ferdi Tayfur'un röportajından bir kısım;

"BÜLBÜL GİBİ ÖTÜYORDUM"

Şarkı söyleme yeteneğinizin farkında mıydınız o zamanlar?

"Tabii, şarkı söyleyebildiğimi biliyordum. Sesimin farkındaydım. Herkes severdi sesimi… Zil gibi, bülbül gibi ötüyordum. Yıllar sonra baktım ki ne tanıdık var ne torpil… Bu işler ilişki meselesi çünkü. Biraz yırtık olmak lazımdı. 68’de plak doldurmaya başladım, 5-6 tane yaptım, tutmadı.

"ARABESK DEVRİ KAPANMAZ"

Türkiye’de arabesk devri kapanır mı sizce?

O devir kapanmaz hayatım. Mümkün değil. Kapanması için bütün halkın duygularını yitirmiş olması gerekir. Ot gibi olmak lazım yani. Böyle bir halk değiliz ki biz. İşsiz dolu, karnı aç insanlar dolu, savaşa gidenlerle dolu bu ülke… Herhangi bir problem, dert olmasa da melodi diye bir şey var. Ne kadar zengin olursan ol, rahat olursan ol; yine de bu müziği, makamı duyunca seversin."

DAHA FAZLASI KAFA DERGİ'DE

Orhan Gencebay'ın "Orhan Gencebay’ı ne kızdırır?" sorusuna verdiği yanıt, Ferdi Tayfur'un "Tanınmaya başladığınız şarkı hangisiydi?" , "En başa dönseniz, yine aynı şöhreti yaşamak ister miydiniz?" gibi sorulara verdiği yanıtların tamamı Kafa Dergi'de. Bayinizden almayı unutmayın!

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