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Arabistan'da güvenlik güçlerine sadırı: 4 ölü 4 yaralı

Suudi Arabistan'ın güneybatısında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 20.04.2018 - 05:59..
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Ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

2 KİŞİ SALDIRI ÖNCESİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda Ahmed İbrahim Asiri, Abdullah Gazi eş-Şehri ve Salih Ali el-Ömeri'nin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, emniyet güçlerinin izini bulduğu saldırganlardan 2'sini gözaltına aldığı ancak üçüncüsünün emniyet güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Çıkan çatışmada bir polisin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, saldırganın da etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ölen saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı Bender Muhammed Ali isimli şahıs olduğu ifade edilirken gözaltına alınan diğer 2 saldırganın kimlik bilgileri açıklanmadı.

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