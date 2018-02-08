Arabistan’dan 32 milyar dolarlık dev konut teşvik projesi

Yerel basında yer alan habere göre, hükümet tarafından açıklanan ve özel sektörün mortgage kredilerinde öncü olmasını amaçlayan 120 milyar riyal (32 milyar dolar) büyüklüğünde teşvik paketi konut sahibi olmak isteyenlere kredi olarak verilecek.

TEŞVİK İÇERİYOR

Kraliyetin açıkladığı yeni konut programı 18 milyar riyal (4.8 milyar dolar) kredi garanti programı ve 12.5 milyar riyal (3.3 milyar dolar) peşinat ödemeleri teşviği içeriyor.

Suudi Arabistan’da otoriteler mortgage piyasasının 2020 itibariyle yüzde 70’den fazla büyüme kaydederek 502 milyar riyal (134 milyar dolar) hacme ulaşmasını hedefliyor. İskan Bakanı Majed Alhogail konuya ilişkin yaptığı açıklamada bugün itibariyle hükümetin konut kredilerinin yüzde 65’ini karşıladığını, özel sektörün konut finansmanında rolünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

65 BİN DOLARDAN 200 BİN DOLARA KADAR EV ALINABİLECEK

İskan Bakanı Alhogail konut balonu oluşmaması için şartların hükümet tarafından gözleneceğini belirterek, "Bildiğiniz gibi bu kadar büyük bir teşvik programı açıkladığınızda konut fiyatlarının da artmasını bekleyebilirsiniz. Ayrıca ödenmeyen borçlar da artacaktır çünkü sabit geliri olmayan insanlara kredi veriyorsunuz." dedi.

Geçen yıl 110 bin konut birimi inşa eden Suudi Arabistan, 2018'de 125 bin konut birimi inşa etmeyi hedefliyor. Yeni konutların büyük bir çoğunluğu yapılan açıklamaya göre 65 bin dolar ila 200 bin dolar fiyat aralığında olacak.