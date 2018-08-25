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Araç hırsızı 20 km kaçabildi

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan servis minibüsü sürücüsü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

AA | 25.08.2018 - 05:25..
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 46 S 0410 plakalı servi minibüsünü durdurmak istedi.

Araç hırsızı 20 km kaçabildi

POLİSLER HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Sürücünün "dur" ihtarına rağmen kaçması üzerine durum telsizden diğer ekiplere bildirildi.

Güzergahlarda önlem alan ekipler, D-400 karayoluna çıkan minibüsü, yolunu kısmen trafiğe kapatarak durdurmak istedi. Ancak şüpheli, aracı önlem alan ekiplerin üzerine sürerek kaçmayı sürdürdü.

Havaya ateş açmak zorunda kalan ekipler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından aracı Çimento Kavşağı civarında durdurmayı başardı.

Minibüsten inerek bir süre kaçan şüpheli ekiplerce kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Araç hırsızı 20 km kaçabildi

ARAÇ KAHRAMANMARAŞ'TAN ÇALINDI

Yapılan araştırmada servis minibüsünün Kahramanmaraş'tan çalındığını tespit edildi.

Şüpheli S.A (17) üzerinde arama yapan ekipler, bir flash bellek ele geçirdi.

Zanlının kaçarken yol kenarına attığı minibüsün anahtarı ise ekiplerce bulundu.

Araç ve şüpheli detaylı arama yapılmak üzere İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

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