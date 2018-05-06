Araç içinde uyuşturucu satan iki şahıs yakalandı

Emniyet birimleri Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadelesini her geçen gün arttırıyor. Yapılan takipler üzerine başlatılan operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

76 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi’nde S.Ş. ve F.Ö., isimli iki şüpheli araç ile Kocaoğlu mevki olarak bilinen yerde gelen kişilere uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri hemen şahıslara müdahale etti.

Jandarma ekipleri şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 80 gram esrar maddesi ve 76 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.