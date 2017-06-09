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Araç kiralamada yeni dönem

Araç kiralama tahsilat ve ödemeleri belgelendirme zorunluluğu kapsamında değişiklik yapıldı.

09.06.2017 - 08:44
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve vergi usul kanunu genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, karayolları trafik yönetmeliğine kapsamında tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç olmak üzere, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların verdikleri motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler, tebliğle belirlenen 7,000 hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilecek.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.

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