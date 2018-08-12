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Araç kullanırken yakalanan engelli sürücü hırsız çıktı

Kırklareli'nde dirseğinden itibaren iki kolu olmadığı halde araç kullanırken yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 12.08.2018 - 10:33..
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında durdurdukları kamyonetin sürücüsü dirseğinden itibaren iki kolu olmayan Tuncer V.'yi (38) gözaltına aldı.

Araç kullanırken yakalanan engelli sürücü hırsız çıktı

BİRÇOK SUÇTAN ARANDIĞI ANLAŞILDI

Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerinin yanında olmadığını belirten, okuma-yazma bilmeyen şüphelinin, "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüphelinin 17 suçtan kaydı bulunduğu, 7 suçtan arandığı, bir suçtan da 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Araç kullanırken yakalanan engelli sürücü hırsız çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V, tutuklandı.

Tuncer V.'nin, 2 yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu kollarının dirseklerine kadar kesildiği öğrenildi.

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