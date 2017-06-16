Araç muayenesi nasıl yaptırılır

Aracını muayeneden geçirecek sürücüler, sorunsuz bir süreç izlemek istiyor. Araç muayenesinde zaman kaybetmek isteyemen sürücülerin, bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor.
Sürecin pratik bir şekilde işlemesi için şu yolu izlemeniz gerekiyor:
MUAYENE ÖNCESİ
Online randevu alarak daha hızlı ve kolay hizmet alın.
Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Egzoz gazı emisyon ölçümünüzün durumunu kontrol edin.
GEREKLİ BELGELER
Ruhsat
Trafik sigortası
Vekalet durumu kontrolü
GEREKLİ EKİPMANLAR
İlk yardım çantası
Üçgen reflektör
Yangın söndürme cihazı
Stepne
MUAYENE SIRASI
Aracınızı istasyona götürdüğünüzü, görevliye iletmek üzere kilometre bilginizi kontrol ederek not edin.
NAKİT ÖDEME YOK
Sıranızı beklerken belgelerinizi ve muayene ücretini hazırlamayı unutmayın. Ödemeler nakit olarak kabul edilmiyor.
Muayene sonuç raporunu dikkatle dinlemelisiniz. Raporunuzla birlikte diğer evraklarınızın tamamını kontrol ederek teslim alın.
MUAYENE DEĞERLENDİRMESİ
Aracınızın kusursuz bulunması durumunda, trafik belgeniz onaylayarak hologram yapıştırılır. Devamında bir sonraki muayene tarihiniz belirlenir.
MUAYENEDEN GEÇEMEZSENİZ
Muayene sonucunda aracınızın "Emniyetsiz veya Ağır Kusurlu" bulunması halinde, eksiklikler tespit edilir ve bu sorunlar giderilmediği sürece rapor tamamlanmış sayılmaz.
Eksiklikleri gidererek en geç 1 ay içinde, 1 defaya mahsus ücretsiz muayene tekrarı hakkınızı muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında kullanabilirsiniz.