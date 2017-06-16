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Araç muayenesi nasıl yaptırılır

Aracınızı muayeneden sorunsuz bir şekilde geçirmek istiyorsanız, bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor.

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Aracını muayeneden geçirecek sürücüler, sorunsuz bir süreç izlemek istiyor. Araç muayenesinde zaman kaybetmek isteyemen sürücülerin, bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Sürecin pratik bir şekilde işlemesi için şu yolu izlemeniz gerekiyor:

MUAYENE ÖNCESİ

Online randevu alarak daha hızlı ve kolay hizmet alın.

Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Egzoz gazı emisyon ölçümünüzün durumunu kontrol edin.

Araç muayenesi nasıl yaptırılır

GEREKLİ BELGELER

Ruhsat

Trafik sigortası

Vekalet durumu kontrolü

GEREKLİ EKİPMANLAR

İlk yardım çantası

Üçgen reflektör

Yangın söndürme cihazı

Stepne

MUAYENE SIRASI

Aracınızı istasyona götürdüğünüzü, görevliye iletmek üzere kilometre bilginizi kontrol ederek not edin.

Araç muayenesi nasıl yaptırılır

NAKİT ÖDEME YOK

Sıranızı beklerken belgelerinizi ve muayene ücretini hazırlamayı unutmayın. Ödemeler nakit olarak kabul edilmiyor.

Muayene sonuç raporunu dikkatle dinlemelisiniz. Raporunuzla birlikte diğer evraklarınızın tamamını kontrol ederek teslim alın.

MUAYENE DEĞERLENDİRMESİ

Aracınızın kusursuz bulunması durumunda, trafik belgeniz onaylayarak hologram yapıştırılır. Devamında bir sonraki muayene tarihiniz belirlenir.

MUAYENEDEN GEÇEMEZSENİZ

Muayene sonucunda aracınızın "Emniyetsiz veya Ağır Kusurlu" bulunması halinde, eksiklikler tespit edilir ve bu sorunlar giderilmediği sürece rapor tamamlanmış sayılmaz.

Eksiklikleri gidererek en geç 1 ay içinde, 1 defaya mahsus ücretsiz muayene tekrarı hakkınızı muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında kullanabilirsiniz.

 

 

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