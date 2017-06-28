Araç sahiplerine plaka uyarısı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yeniden düzenlendi.

AĞIR KUSUR KAPSAMINA ALINDI

Yeni düzenlemeyle Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik olması, yazı şeklinin bold veya italik olması ve kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı.

"STANDARTA UYGUN OLARAK DEĞİŞTİRMELERİ İSTENECEK"

Standartlara dışı plaka takan araçların muayeneden geçemeyeceğini söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni uygulamanın 3 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tüm araç sahiplerini uyarıyoruz. Plakaların basım ve dağıtımı TŞOF ve federasyona bağlı odalara verildi. Sahte plakaların terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde kullanılıyor. Sahte plaka basan, dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulanacak. TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında temmuz ayı itibarıyla 'sahte' olarak nitelendirilen, standardın dışında basılan plakaların birinci derecede ağır kusurlu sayılacak. Silik, italik veya bold olarak yazılan, rakam ve harflerin arasında vida olan, ortasındaki boşluğun köşeli şeklinde olması gibi standarda uygun olmayan şekilde plaka takılı araçlar, muayeneden geçmeyecek. Bir defaya mahsus ceza kesilmeyerek araç sahiplerinden plakaların standartlara uygun olarak değiştirmeleri istenecek" dedi.

PLAKA ÜCRETLERİ 31 LİRA OLACAK

Aracın kimliği niteliğindeki plakaların, standartların dışında olması halinde otoyol ve köprülerde görüntüleme cihazları tarafından okunamadığına dikkati çeken Apaydın, "Plakalarda standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması amacıyla böyle bir uygulama hayata geçirildi. Söz konusu plakaların değişimi için araç sahiplerinin öncelikle Trafik Şube Müdürlükleri'ne başvurarak buradan temin edecekleri formları doldurmaları gerekecek. Daha sonra bu belgeyle il ve ilçelerde TŞOF ile Kayıt Tescil Büroları'nda 31 lira karşılığında yaklaşık 10 dakikada değiştirilebilecek" dedi.